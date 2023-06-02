ЭКОНОМИКА РБ

ФОНД СКВАЖИН КОМПАНИИ «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ

14:07 02.06.2023 В мае фонд скважин компании «Белоруснефть» пополнился новыми объектами. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия. Согласно информации, специалисты Светлогорского управления буровых работ пробурили пять 5 скважин. Новые объекты появились на Некрасовской, Южно-Осташковичской, Речицкой, Вишанской и Баратинской площадях.