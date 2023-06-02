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ЭКОНОМИКА РБ
ФОНД СКВАЖИН КОМПАНИИ «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ
14:07 02.06.2023
В мае фонд скважин компании «Белоруснефть» пополнился новыми объектами. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.
Согласно информации, специалисты Светлогорского управления буровых работ пробурили пять 5 скважин.
Новые объекты появились на Некрасовской, Южно-Осташковичской, Речицкой, Вишанской и Баратинской площадях.
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