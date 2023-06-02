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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ ПРОЙДЕТ С 6 ПО 11 ИЮНЯ 2023 ГОДА


13:50 02.06.2023

Международные специализированные выставки "Белагро-2023", "Белферма", "Белпродукт", «Продмаш. Холод. Упак» пройдут в Минске в рамках Белорусской агропромышленной недели с 6 по 11 июня 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники можно будет на новой площадке в выставочном центре Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень».

Этот аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленностей, но и их зарубежных коллег и партнеров.

Коллективные экспозиции представят Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз, все области республики.

Отдельными экспозиционными блоками будут представлены предприятия областей Российской Федерации.

Международная специализированная выставка «Белагро-2023» пройдет с 6 по 11 июня в выставочном центре Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень», расположенном в 25 км от Минска и 6 км от Национального аэропорта (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29).
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