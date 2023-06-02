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ЭКОНОМИКА РБ
ВУЗЫ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИНИМАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
12:54 02.06.2023
Вузы Беларуси продолжают принимать документы на целевое обучение. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства образования.
«Озаботиться получением целевого направления лучше было заранее, но поезд еще не ушел. В период приема документов это можно сделать. В помощь - интерактивная карта на сайте Министерства образования, сайты вузов», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что на сайтах вузов с 1 мая есть информация о количестве мест, выделенных для поступления на условиях целевой подготовки, с указанием конкретных специальностей и заказчиков, подавших заявки.
Дополнительно можно посмотреть интерактивную карту для целевиков, которую в этом году Министерство образования разместило на сайте. Она выполняет роль путеводителя: можно быстро подобрать место для учебы и будущей работы, найти контакты организаций по интересующей специальности.
Дополнительную информацию по вопросам приемной кампании можно получить по телефонам горячих линий, которые работают во всех учреждениях высшего образования. График работы и номера телефонов горячих линий размещены на сайте Министерства образования.
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