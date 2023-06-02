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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ ВЫЯВИЛ ГРУБЕЙШИЕ НАРУШЕНИЯ В МАГАЗИНАХ ГИПЕРМАРКЕТА «ЕВРООПТ» В БРЕСТЕ И ПИНСКЕ


12:23 02.06.2023

Работники Комитета госконтроля Брестской области совместно с представителями санитарной службы в мясном цеху гипермаркета «Евроопт» в Бресте (ул. Радужная) установили вопиющие факты нарушений требований законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, охлажденное мясо свинины в полутушах доставлялось в торговый объект навалом, а не в подвешенном состоянии. В первичных учетных документах содержались недостоверные сведения о степени его разделки (вместо полутуш указывались четвертины) и времени поступления.

Кроме того, не соблюдались температурные режимы и условия при его хранении, а производственные помещения, в том числе холодильные камеры, не содержались в чистоте (на полу следы загрязнений, разводов, остатков пищевой продукции).

При этом в отдельных камерах хранения отсутствовал свободный проход из-за загромождения разделанной продукции.

Нарушения также установлены в магазине «Хит!Экспресс» в Пинске: в торговом зале температура (более 24 С) превышала установленные нормы хранения и реализации широкого ассортимента товаров (кондитерские изделия, рыбные консервы, сухофрукты и другие).

За грубейшие нарушения законодательства деятельность мясного цеха гипермаркета «Евроопт» в Бресте и магазина «Хит!Экспресс» в Пинске приостановлена до устранения нарушений. На более чем 2000 кг пищевой продукции вынесены предписания об изъятии.

Ранее Комитет госконтроля уже фиксировал нарушения в деятельности цехов гипермаркета «Евроопт» в Бресте (на Варшавском шоссе). Приостановленная на время проведения испытаний и возобновленная в настоящее время проверка филиала «Евроторг» показала, что субъектом не проделана работа над ошибками.
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