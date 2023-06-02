Резидент свободной экономической зоны «Гродноинвест» - ООО «Кронес Мебель» - запустил первое в Гродно производство мягкой мебели.

Как сообщает сайт СЭЗ, ввод в эксплуатацию нового завода прошел в рекордные сроки, если учитывать, что ООО «Кронес Мебель» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» в ноябре 2022 года.

Новое современное предприятие появилось на индустриальной площадке СЭЗ (участок №1, сектор 1) в Гродно в районе «Грандичи». Производство оснащено современным оборудованием, что позволяет выпускать широкий ассортимент мягкой мебели, включая диваны, кресла, пуфы и другие изделия различных ценовых категорий.

При производстве мебели резидентом СЭЗ будут использоваться экологически чистые материалы, отвечающие мировым стандартам. Компания будет уделять большое внимание качеству выпускаемой продукции на всех этапах ее производства: от закупки материалов до упаковки готового изделия.

ООО «Кронес Мебель» станет первым производителем мягкой мебели в Гродно и будет играть важную роль в развитии данной отрасли промышленности в регионе. Новое производство будет создавать новые рабочие места и способствовать развитию экономики региона в рамках успешно действующего мебельного кластера в СЭЗ «Гродноинвест».