На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) под председательством министра Алексея Богданов прошло 3-е заседание межведомственного совета по вопросам выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал МАРТ, на заседании актуализированы составы постоянных комиссий по вопросам выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности, обсуждены предложения по календарю выставок, организуемых в Беларуси, заслушан доклад директора республиканского унитарного предприятия «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Сергея Барана о строящемся выставочном комплексе.

Следующее заседание планируется провести в октябре 2023 г.