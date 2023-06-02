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ЭКОНОМИКА РБ
В МАРТ ОБСУДИЛИ ВЫСТАВОЧНУЮ, ЯРМАРОЧНУЮ И КОНГРЕССНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БЕЛАРУСИ
11:37 02.06.2023
На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) под председательством министра Алексея Богданов прошло 3-е заседание межведомственного совета по вопросам выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал МАРТ, на заседании актуализированы составы постоянных комиссий по вопросам выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности, обсуждены предложения по календарю выставок, организуемых в Беларуси, заслушан доклад директора республиканского унитарного предприятия «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Сергея Барана о строящемся выставочном комплексе.
Следующее заседание планируется провести в октябре 2023 г.
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