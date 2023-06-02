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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» НАРАСТИЛИ ЭКСПОРТ В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОЧТИ НА 40%
11:26 02.06.2023
За четыре месяца 2023 года предприятия концерна «Беллесбумпром» нарастили экспорт в Нижегородскую область почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Telegram-канал концерна, в этот регион России активно поставляется бумага и картон, а также изделия из них, масло талловое, древесные плиты.
Динамичные темпы роста поставок наблюдались и в прошлом году. Тогда экспорт предприятиями концерна увеличился почти в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом.
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