За четыре месяца 2023 года предприятия концерна «Беллесбумпром» нарастили экспорт в Нижегородскую область почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Telegram-канал концерна, в этот регион России активно поставляется бумага и картон, а также изделия из них, масло талловое, древесные плиты.

Динамичные темпы роста поставок наблюдались и в прошлом году. Тогда экспорт предприятиями концерна увеличился почти в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом.