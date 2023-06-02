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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ТРАВЫ УБРАНЫ ПОЧТИ С 79% ПЛОЩАДЕЙ
10:41 02.06.2023
В Беларуси травы убраны почти с 79% площадей. Об этом сообщает Минсельхозпрод.
В целом по стране травы первого укоса скошены на 416,1 тыс. га площадей, что составляет 31,3% от плана.
Травы убраны с 326,9 тыс. га, что составляет 78,6% к скошенному.
Заготовлено 18,8 тыс. т сена, 1642,5 тыс. т сенажа и 140,7 тыс. т силоса.
Всего в этом году планируется получить 9,6 млн т кормовых единиц травяных кормов. К этому времени заготовлено 5,15% от плана.
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