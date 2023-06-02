ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ТРАВЫ УБРАНЫ ПОЧТИ С 79% ПЛОЩАДЕЙ

10:41 02.06.2023 В Беларуси травы убраны почти с 79% площадей. Об этом сообщает Минсельхозпрод. В целом по стране травы первого укоса скошены на 416,1 тыс. га площадей, что составляет 31,3% от плана. Травы убраны с 326,9 тыс. га, что составляет 78,6% к скошенному. Заготовлено 18,8 тыс. т сена, 1642,5 тыс. т сенажа и 140,7 тыс. т силоса. Всего в этом году планируется получить 9,6 млн т кормовых единиц травяных кормов. К этому времени заготовлено 5,15% от плана.