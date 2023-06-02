Предприятия нефтехимической отрасли Беларуси участвуют в составе белорусской экспозиции Made in Belarus на международной выставке пряжи и волокна International Istanbul Yarn Fair, которая проходит 1-3 июня 2023 года в Стамбуле (Турция).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в выставочном предприятии «Белинтерэкспо», участники белорусской экспозиции демонстрируют широкую линейку производимой продукции по лучшим мировым технологиям, в том числе различные виды волокон, нитей и материалов, используемых в текстильной, трикотажной и швейной промышленности.

Так, ОАО «Нафтан» демонстрирует на выставке акриловые волокна, используемые при производстве пряжи и искусственного меха, а ОАО «Полоцк-Стекловолокно» - стекловолокно и продукцию на его основе. Белорусская химическая компания «Могилевхимволокно» предлагает широкий ассортимент полиэфирных волокон и нитей, применяемых при производстве пряжи, наполнителей и искусственного меха, а также представляет полиэфирные полотна, незаменимые при производстве кровельных материалов и ковровых покрытий.

Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» на выставке демонстрирует кордные ткани для армирования покрышек пневматических шин, полиамидные нити для производства канатов и рыболовных снастей и полиамид-6 (ПА-6). Также на стенде предприятия представлены полимерные композиционные материалы, которые широко используются на предприятиях автомобильной, авиационной, нефтяной промышленности.

ОАО «СветлогорскХимволокно» предлагает специальные ткани, нити и волокна, предназначенные для применения в автомобильной промышленности.

На выставке пряжи и волокна International Istanbul Yarn Fair собрались делегаты от 650 компаний из разных стран мира, включая Китай, Индию, Узбекистан, Германию, Казахстан, Пакистан, Южная Корея и другие.