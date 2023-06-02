Проведенный КГК Минской области анализ планов государственных закупок на 2023 год показал, что отдельные лесохозяйственные учреждения предусмотрели значительные расходы на оплату услуг сторонних организаций по проведению лесохозяйственных работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, учитывая отсутствие обоснования этих расходов, лесхозам было предложено рассмотреть вопрос о выполнении работ собственными силами. Отказ от услуг посредника позволил оптимизировать заложенные в планах госзакупок расходы на сумму 5,6 млн рублей.

Также по предложению Комитета госконтроля Минской области из планов исключены непервоочередные мероприятия и нерациональные затраты лесхозов, которые планировалось оплатить бюджетными средствами (закупка скульптур, букетов, аэрохоккея, телевизоров и др.).