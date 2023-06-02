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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ ЗАЯВИЛИ О СНИЖЕНИИ УРОВНЯ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА
09:27 02.06.2023
В первом квартале 2023 года уровень бедности населения Беларуси снизился, утверждает Минэкономики.
«Сохраняется тенденция к снижению уровня бедности населения. По итогам первого квартала 2023 года доля граждан с располагаемыми ресурсами ниже прожиточного минимума бюджета составила 3,9%. В первом квартале 2022 года показатель составил 4%, в январе-марте 2021 года - 4,2%», - говорится в сообщении.
В ведомстве видят в этом заслугу правительства, которое в том числе «принимает меры по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников».
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