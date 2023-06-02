В первом квартале 2023 года уровень бедности населения Беларуси снизился, утверждает Минэкономики.

«Сохраняется тенденция к снижению уровня бедности населения. По итогам первого квартала 2023 года доля граждан с располагаемыми ресурсами ниже прожиточного минимума бюджета составила 3,9%. В первом квартале 2022 года показатель составил 4%, в январе-марте 2021 года - 4,2%», - говорится в сообщении.

В ведомстве видят в этом заслугу правительства, которое в том числе «принимает меры по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников».