В Беларуси начала работу первая государственная интернет-аптека. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, РУП «Белфармация» получила лицензию №1 на розничную реализацию лекарственных препаратов дистанционным способом.

Онлайн теперь можно заказать и купить косметику, средства гигиены, ухода за полостью рта, солнцезащитные средства, товары для детей, питание, медицинские изделия и технику, безрецептурные лекарственные препараты.

Заказ можно самостоятельно получить в любой аптеке нашей сети или оформить доставку курьером в любую точку Минска.