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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА ЗАРАБОТАЛА В БЕЛАРУСИ
17:41 30.05.2023
В Беларуси начала работу первая государственная интернет-аптека. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, РУП «Белфармация» получила лицензию №1 на розничную реализацию лекарственных препаратов дистанционным способом.
Онлайн теперь можно заказать и купить косметику, средства гигиены, ухода за полостью рта, солнцезащитные средства, товары для детей, питание, медицинские изделия и технику, безрецептурные лекарственные препараты.
Заказ можно самостоятельно получить в любой аптеке нашей сети или оформить доставку курьером в любую точку Минска.
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