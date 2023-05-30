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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ НЕЛИКВИДАМИ


17:18 30.05.2023

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) запустила новый сервис для государственных организаций и частного бизнеса — реализация неликвидного имущества на электронных торгах. Такая возможность теперь доступна на площадке «БУТБ-Имущество», оператором которой является БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУБ, главная цель проекта — помочь субъектам хозяйствования высвободить оборотные средства и получить дополнительный доход от продажи невостребованных товарно-материальных ценностей и иных неликвидных активов. Ожидается, что услуга будет полезна широкому кругу организаций из разных отраслей экономики, а также физическим лицам, которые могут участвовать в электронных торгах в качестве покупателей.

«Проблема „неликвидов“ актуальна для многих организации, занятых в сфере производства или торговли. Это может быть незадействованное сырье и материалы, запчасти и комплектующие, тара, бракованные товары, продукция с истекшим сроком годности — одним словом все, что сложно или невозможно реализовать традиционным способом через товаропроводящую сеть. Так вот площадка „БУТБ-Имущество“ позволит конвертировать такие невостребованные активы в денежные средства, помогая владельцам „неликвидов“ оперативно найти покупателей. При этом по каждому объекту неликвидного имущества будут проводиться электронные торги на повышение цены. То есть продавец сможет не просто разгрузить склад, но и получить дополнительную выручку», - прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

Весь необходимый функционал для организации торгов неликвидами уже внедрен на площадке «БУТБ-Имущество», и в настоящее время ведется работа по привлечению первых продавцов. Регистрация на площадке, равно как и участие в торгах, осуществляется в онлайн-режиме, что дает возможность реализовывать имущество как резидентам, так и нерезидентам Республики Беларусь.

Электронная торговая площадка «БУТБ-Имущество» действует с 2016 г. Согласно законодательству, предметом электронных торгов может быть как государственное, так и частное движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права (нематериальные активы). За январь-апрель 2023 г. на ЭТП реализовано 85 объектов имущества, а дополнительная выручка продавцов превысила 1 млн BYN, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.
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