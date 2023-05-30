|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПОДРОС НА 0,6%
17:06 30.05.2023
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 1981 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,6 рубля против 15 рублей за аналогический период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота области, в январе – апреле 2023 г. составил 1814,9 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 967 млн рублей, или 77% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2023 г. составил 93,4 млн рублей, или 111,3% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 30.05.2023
Курсы в банках
на 30.05.2023
Конвертация в банках
на 30.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте