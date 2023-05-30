В Могилевской области розничный товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 1981 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,6 рубля против 15 рублей за аналогический период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота области, в январе – апреле 2023 г. составил 1814,9 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 967 млн рублей, или 77% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2023 г. составил 93,4 млн рублей, или 111,3% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.