ЭКОНОМИКА РБ

В НЕСВИЖЕ СОСТОИТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

16:44 30.05.2023 13-14 июня в Несвиже состоится региональный семинар «Интеллектуальная собственность – ключевой фактор интеграции на евразийском пространстве». Организаторы мероприятия: Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной организации; Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси; Национальный центр интеллектуальной собственности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, программа мероприятия включает в себя 3 секции: «Интеграция в сфере интеллектуальной собственности в рамках евразийского пространства»; «Функционирование системы интеллектуальной собственности в условиях современных вызовов»; «Управление интеллектуальной собственностью на территории евразийского пространства. Практические вопросы».