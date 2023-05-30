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ЭКОНОМИКА РБ
В НЕСВИЖЕ СОСТОИТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
16:44 30.05.2023
13-14 июня в Несвиже состоится региональный семинар «Интеллектуальная собственность – ключевой фактор интеграции на евразийском пространстве».
Организаторы мероприятия: Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной организации; Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси; Национальный центр интеллектуальной собственности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, программа мероприятия включает в себя 3 секции: «Интеграция в сфере интеллектуальной собственности в рамках евразийского пространства»; «Функционирование системы интеллектуальной собственности в условиях современных вызовов»; «Управление интеллектуальной собственностью на территории евразийского пространства. Практические вопросы».
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