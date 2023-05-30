В январе-апреле 2023 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 4796,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,6% к уровню января-апреля 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 113,%, в обрабатывающей промышленности – 91,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 94,3% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,3%.