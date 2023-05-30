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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УПАЛО НА 7,42%
16:02 30.05.2023
В январе-апреле 2023 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 4796,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,6% к уровню января-апреля 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 113,%, в обрабатывающей промышленности – 91,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 94,3% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,3%.
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