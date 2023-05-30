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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ОПРОВЕРГАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О ВЫБРОСЕ РАДИОНУКЛИДОВ НА БЕЛАЭС
15:29 30.05.2023
Информация о выбросе радионуклидов на БелАЭС не соответствует действительности. Появившаяся на литовских ресурсах информация является ложной. Об этом говорится в сообщении Минэнерго Беларуси.
«Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть данные онлайн-мониторинга радиационного фона в районе расположения БелАЭС. Сделать это может каждый – на сайте станции. На карте четко видно, что радиационная обстановка остается в норме, превышений нет, что свидетельствует о безопасной и надежной работе БелАЭС», - отмечается в сообщении.
Утверждается, что станция функционирует в штатном режиме, первый энергоблок работает на номинальной мощности, на втором - продолжаются работы по освоению мощности реактора в рамках этапных программ.
Данные о радиационной обстановке анализируются как на самой площадке станции, так в зоне наблюдения - на постах радиационного контроля. Сведения о текущих значениях мощности дозы гамма-излучения также отображается на информационных табло в населенных пунктах Ворняны, Подольцы, Рымдюны, Гоза, Чехи, Маркуны, Чернишки, Ольховка, Свирь. БелАЭС регулярно обменивается данными о состоянии радиационной обстановки с заинтересованными госорганами и ведомствами.
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