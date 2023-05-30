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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В СОЧИ
14:57 30.05.2023
Коллективный раздел белорусских научно-технических разработок будет представлен на Международной выставке кооперационных проектов «Евразия – наш дом», которая пройдет в Сочи с 7 по 9 июня в рамках мероприятий, приуроченных к заседаниям Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, раздел будет представлен в кластере «Наука и образование» организациями НАН Беларуси, учреждениями Минобразования и резидентом Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» – ЗАО «Авиационные технологии и комплексы». Всего планируется к демонстрации 41 отечественная разработка.
Организатором экспозиции выступает ГКНТ, выставочным оператором – Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.
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