Коллективный раздел белорусских научно-технических разработок будет представлен на Международной выставке кооперационных проектов «Евразия – наш дом», которая пройдет в Сочи с 7 по 9 июня в рамках мероприятий, приуроченных к заседаниям Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, раздел будет представлен в кластере «Наука и образование» организациями НАН Беларуси, учреждениями Минобразования и резидентом Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» – ЗАО «Авиационные технологии и комплексы». Всего планируется к демонстрации 41 отечественная разработка.

Организатором экспозиции выступает ГКНТ, выставочным оператором – Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.