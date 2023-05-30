ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СНИЗИЛСЯ НА 3,1%

14:04 30.05.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-апрель 2023 г. в текущих ценах составил 4802,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области упал на 3,1% к уровню января-апреля 2022 г.