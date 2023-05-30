План целевого приема на 2023 год утвержден в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, всего планируется принять 104 человека (2022 год – 54). На педагогические специальности выделено 35 мест.

Прием будет осуществляться по 26 специальностям (2022 год – 14), из них 12 педагогических (2022 год – 8). Наибольшее количество целевых мест заявлено по специальности «правоведение» – 27.

Целевой прием будет осуществляться в интересах 41 ведомства и организаций. Заказчиком наибольшего количества кадров выступает Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области, за этим ведомством закреплено 25 целевых мест.

Прием документов на целевую подготовку пройдет с 1 по 5 июня. Вступительные испытания будут проводиться с 6 по 13 июня по 12 предметам. Зачисление состоится 16 августа.

Также для абитуриентов с 1 мая уже работает Личный кабинет. Ресурс позволяет пройти электронную регистрацию: заполнить анкету и заявление, загрузить фото, разместить отсканированные аттестат или диплом, сертификаты централизованных экзаменов (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ), документы, подтверждающие право на льготы при поступлении. Электронный кабинет не заменяет подачу оригиналов документов лично абитуриентом, а лишь позволяет поступающим обращаться сразу в секретариат своих факультетов, минуя общественную приемную комиссию. Личный кабинет позволяет на протяжении всей приемной кампании в онлайн-режиме на личных компьютерах, планшетах, смартфонах отслеживать подробную информацию о складывающемся конкурсе и текущем проходном балле на избранную специальность. По завершении приема в личном кабинете отображаются сведения о зачислении.

Среди нововведений приемной кампании этого года можно отметить несколько моментов. Во-первых, расширена линейка специальностей, на которые без экзаменов будут зачисляться победители областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и медалисты. В этот перечень включены: «романо-германская филология», «прикладная физика», «компьютерная физика», «радиофизика и информационные технологии» и «математика».

Во-вторых, расширен перечень педагогических специальностей, на которые без экзаменов будут зачисляться победители областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, медалисты и по рекомендации выпускники педагогических классов. В этот перечень добавлены: «история», «музейное дело и охрана историко-культурного наследия», «геоэкология».

В-третьих, выпускники образовательных программ «Национального детского технопарка» смогут без вступительных испытаний поступать на 17 специальностей БГУ.

В-четвертых, выпускники Лицея БГУ, при выполнении соответствующих требований, зачисляются в БГУ без вступительных испытаний.

В-пятых, прием на целевую подготовку в этом году будет осуществляться по итогам внутреннего вступительного испытания, проводимого с 6 по 13 июня (приема документов с 1 по 5 июня).

Кроме того, с нового учебного года начнется подготовка специалистов по двум актуальным специальностям «кибербезопасность» на ФПМИ и ФРФиКТ и «государственный аудит» на экономическом факультете.