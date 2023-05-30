За 4 месяца 2023 г. непроизводительное выбытие крупного рогатого скота (КРС) в Могилевской области сократилось на 2419 голов, или на 28%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Могилевской области, вместе с тем его важнейшая составляющая – падеж – вырос на 93 головы, или на 2%.

В январе-апреле проверено более 60 животноводческих объектов 33 сельхозорганизаций всех районов области. Нарушения ветеринарно-санитарного законодательства, отраслевых регламентов при содержании скота установлены на большинстве объектов. Среди упущений - невыполнение разработанных в хозяйствах мероприятий по увеличению сохранности молодняка КРС.

К примеру, в ОАО «Железинский АГРО» Славгородского района не удалось укомплектовать штат зооветеринарных специалистов (что планировалось еще в ноябре 2022 г.), на МТФ в деревне Азаричи этого хозяйства не закупили прибор для определения иммуноглобулинов в молозиве (планировалось на октябрь 2022 г.).

По-прежнему на многих МТФ не обеспечивается должным образом огораживание территории (к примеру, на МТФ в деревне Малые Бортники СПК «Гигант» Бобруйского в деревнях Лопатичи и Азаричи ОАО «Железинский АГРО» Славгородского, в аг. Бель КСУП «Бель» Кричевского районов).

Не обеспечивается заполняемость вакантных должностей ветспециалистов (например, в ОАО «Железинский АГРО» около 5-ти лет вакантна должность главного ветврача, 3-х - главного зоотехника).

Допускается несоблюдение технологических регламентов при выращивании, кормлении и содержании животных: несвоевременное навозоудаление и водопоение, несбалансированность кормления и недостаток комбикормов, некачественная мойка посуды, стирка спецодежды, непроведение санитарных дней и лечебно-профилактических мероприятий т.д.

Особое внимание контролеры уделяли организации работы с молодняком как наиболее «уязвимой с точки зрения падежа» группы животных. Не везде организована на должном уровне работа по обеспечению выпойки телят молозивом. Например, в ОАО «Железинский АГРО» на МТК в деревне Лопатичи не была организована выпойка телят молозивом в ночное время, на этой ферме и на МТК КСУП «Бель» в аг. Бель не имелось молозива в достаточном количестве. На последнем комплексе при наличии свободных индивидуальных домиков для молодняка допускалось размещение новорожденных телят в домиках по двое.

По результатам мониторинга Комитетом внесены предложения заинтересованным для принятия мер реагирования, часть упущений оперативно устранена (остальные находятся на контроле комитета), к ответственности привлечены более 40 лиц. Мониторинг работы продолжается.