Использование технологий 3D-моделирования в энергетике должно расширяться. Такую задачу поставил министр энергетики Виктор Каранкевич в ходе посещения РУП «Белнипиэнергопром» - ведущего предприятия по проектированию энергоисточников и тепловых сетей.

Директор предприятия Виктор Юшкевич рассказал о преимуществах применения 3D-моделирования и BIM-проектирования в рамках реализации важных для отрасли проектов. Современные технологии обеспечивают высокоточные измерения инженерных сооружений, при проектировании позволяют своевременно выявлять отступления от проекта, при строительстве – оценивать объем и качество выполняемых работ, при эксплуатации энергообъектов – вести мониторинг их состояния.

«На примере крупных энергообъектов мы убедились в том, насколько востребовано BIM-проектирование. Это и возможность сокращения сроков реализации проектов, и сопровождение эксплуатации объектов, и новые возможности для развития цифровизации, - отметил министр. - Системная работа по применению таких технологий должна расширяться».