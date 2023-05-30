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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫРОСЛО НА 3,6%


12:50 30.05.2023

В январе-апреле 2023 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 575,8 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2022 г. в сопоставимых ценах на 3,6%%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 560,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 67,2 тыс. тонн, что на 7,5% больше, чем в январе – апреле 2022 г., молока – 224,7 тыс. тонн (на 0,2% больше), яиц – 111,6 млн штук (на 6,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 65,2 тыс. тонн и по сравнению с январем – апрелем 2022 г. увеличилось на 8,2%, молока произведено 217,2 тыс. тонн (на 0,3% больше), яиц – 99,3 млн штук (на 7,3% больше).

На 1 мая 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 519,4 тыс. голов крупного рогатого скота, или 100,5% к уровню 1 мая 2022 г., в том числе коров – 169,3 тыс. голов (99,98%). Численность свиней составила 160,6 тыс. голов, что на 20,3% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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