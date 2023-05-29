ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСПОГРАНКОМИТЕТА БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕН КОНСТАНТИН МОЛОСТОВ

12:31 30.05.2023 Лукашенко 30 мая 2023 года назначил председателем Государственного пограничного комитета Константина Молостова, сообщает его пресс-служба. Лукашенко также дал согласие на назначение: Андрея Хмеля - председателем Гродненского горисполкома, членом Гродненского облисполкома; Игоря Мороза - председателем Оршанского райисполкома, Анатолия Лодыги - председателем Солигорского райисполкома; Юрия Карловича - председателем Клецкого райисполкома; Вадима Передни - главой администрации Первомайского района Минска