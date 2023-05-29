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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСПОГРАНКОМИТЕТА БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕН КОНСТАНТИН МОЛОСТОВ
12:31 30.05.2023
Лукашенко 30 мая 2023 года назначил председателем Государственного пограничного комитета Константина Молостова, сообщает его пресс-служба.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Андрея Хмеля - председателем Гродненского горисполкома, членом Гродненского облисполкома;
Игоря Мороза - председателем Оршанского райисполкома,
Анатолия Лодыги - председателем Солигорского райисполкома;
Юрия Карловича - председателем Клецкого райисполкома;
Вадима Передни - главой администрации Первомайского района Минска
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