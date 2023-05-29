По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в I квартале 2023 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1900 в месяц (IV квартале 2022 г. - Br1849).

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе в городах и поселках городского типа – Br2001,4 в месяц, в сельских населенных пунктах – Br1568,6 в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1809,3 в месяц, из которых Br1321,4 (73%) приходится на потребительские расходы).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,4%, на покупку непродовольственных товаров – 31,9%, на оплату услуг – 25,1%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).