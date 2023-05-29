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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБСУДИЛИ В БАРАНОВИЧАХ
11:31 30.05.2023
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, участники мероприятия посетили находящиеся на балансе РУП «Бреставтодор» участки автодорог. В частности, на М1/Е30 были продемонстрированы технологии устройства ямочного ремонта и способы ограждения в ходе производственных работ. На участке автодороги Р-99 – работа специальных установок для проведения работ по содержанию и расчистке полосы отвода.
В программу семинара вошло ознакомление с производственной базой ДЭУ № 24 «Лесино» – работой установки по изготовлению смеси для технологии Сларри-Сил, лаборатории и линией по приготовлению мастик.
Второй день семинара был посвящен демонстрации комплекса работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Большой интерес у представителей дорожных организаций страны вызвала работа мостовой службы РУП «Бреставтодор» по ремонту и устройству деформационных швов мостовых сооружений.
Был проведен осмотр отремонтированного моста через реку Мышанка на автодороге Р-108.
Поднималась также тема повышения квалификации специалистов в области эксплуатации республиканских дорог и искусственных сооружений.
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