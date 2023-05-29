За январь-март 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,7%, рентабельность продаж – 4,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 3729 млн рублей, в том числе просроченная – 1023,9 млн рублей, или 27,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 6860,2 млн рублей, в том числе просроченная – 1083,3 млн рублей, или 15,8% от общего объема кредиторской задолженности.