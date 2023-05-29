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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ФИКСИРУЕТ ОЧЕРЕДИ АВТОТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В ЕС ИЗ БЕЛАРУСИ
10:47 30.05.2023
Контрольные службы ЕС продолжают создавать очереди транспорта. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«За прошедшие сутки через единственный функционирующий для легкового транспорта польский пункт пропуска Тересполь (Брест) в страны ЕС проследовало всего 33% авто от нормы. Задержки в оформлении также фиксировались в литовских пунктах пропуска Райгардас (Привалка) и Мядининкай (Каменный Лог)», - говорится в сообщении.
По состоянию на 10.00 наиболее загруженный маршрут для грузовиков проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы пропустили на свою территорию всего 26% фур от нормы. Через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в ЕС проследовало 62% грузового транспорта, утверждает ведомство.
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