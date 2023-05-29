Минэнерго Беларуси изучает возможности применения энергонакопителей.

Как рассказал во время встречи с трудовым коллективом РУП «Белнипиэнергопром» министр энергетики Виктор Каранкевич, сформирована рабочая группа, которая оценит перспективы внедрения накопителей энергии как в энергосистеме, так и в стране в целом.

Развитие систем накопления энергии – это дополнительные возможности для повышения надежности электроснабжения, в первую очередь, промышленных потребителей.

Министр напомнил, что в рамках интеграции БелАЭС в объединенную энергосистему страны на 20 энергообъектах введены в строй современные электрокотлы суммарной мощностью 916 МВт. Они активно использовались в осенне-зимний период для производства тепла при отоплении крупных населенных пунктов. Электрокотлы – важный элемент обеспечения регулирования графика нагрузок с учетом суточных колебаний потребления электроэнергии.

«Но мир не стоит на месте, и мы должны понимать, что эффективность складывается из нескольких составляющих, поэтому сегодня стоит задача изучить, где и каким образом могут применяться и накопители», - добавил Виктор Каранкевич.