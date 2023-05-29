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ЭКОНОМИКА РБ


ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ РЕГИОНА СОСТАВИЛ 35,4% В 2022 ГОДУ


09:46 30.05.2023

В Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Могилевской области за 2022 год составила 10,8 млрд рублей, вклад в областной объем выручки – 35,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2023 г. в Могилевской области хозяйственную деятельность осуществляли 26,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и 8,4 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 7,4 тыс. микроорганизаций (88% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 0,8 тыс. малых организаций (10%) и 0,2 тыс. средних организаций (2%).

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (36% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (15%); промышленность (9%); строительство (8%); профессиональная, научная и техническая деятельность (7%).
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