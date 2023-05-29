|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ РЕГИОНА СОСТАВИЛ 35,4% В 2022 ГОДУ
09:46 30.05.2023
В Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Могилевской области за 2022 год составила 10,8 млрд рублей, вклад в областной объем выручки – 35,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2023 г. в Могилевской области хозяйственную деятельность осуществляли 26,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и 8,4 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 7,4 тыс. микроорганизаций (88% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 0,8 тыс. малых организаций (10%) и 0,2 тыс. средних организаций (2%).
В сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (36% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (15%); промышленность (9%); строительство (8%); профессиональная, научная и техническая деятельность (7%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2023
Курсы в банках
на 30.05.2023
Конвертация в банках
на 30.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте