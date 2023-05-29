Возможности повышения эффективности сбытовой и закупочной деятельности путем применения электронных площадок и инструментов Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) были представлены в ходе бизнес-встречи предприятий Гомельской области и зарубежных компаний – посетителей и экспонентов ХХIV Международной выставки «Весна в Гомеле».

Организаторами встречи выступили Гомельский областной исполнительный комитет и Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. Помимо отечественных и иностранных субъектов хозяйствования, участие в мероприятии приняли руководители дипмиссий Объединенных Арабских Эмиратов и Судана в Республике Беларусь, а также торговые советники посольств России, Болгарии, Вьетнама, Узбекистана и Ливии – всего более 60 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на повестку бизнес-встречи были вынесены такие актуальные для делового сообщества Гомельщины вопросы, как промышленная кооперация и торговое сотрудничество с компаниями из ближнего и дальнего зарубежья, транспортно-логистическое обеспечение, импортозамещение, трансграничная электронная торговля.

Как отметил директор Гомельского филиала БУТБ Григорий Гинсар, практически все крупнейшие предприятия региона регулярно используют биржевой механизм для приобретения широкого спектра товаров, включая сырье, материалы и комплектующие, а также для реализации готовой продукции на экспорт.

«Только за первые 4 месяца текущего года субъекты хозяйствования гомельской области заключили биржевые сделки почти на 400 млн BYN. В структуре закупок на внутреннем рынке преобладали черные металлы, ферросплавы, шроты масличных и круглые лесоматериалы, в то время как на экспорт в основном поставлялась продукция деревообработки», – рассказал представитель БУТБ.

Отдельное внимание было уделено биржевой площадке промышленных и потребительских товаров, благодаря которой гомельские предприятия смогли оперативно закупать аналоги импортных товаров, попавших под санкционные ограничения. По словам Григория Гинсара, в число самых востребованных видов импортозамещающей продукции вошли комплектующие и части подвижного состава, теплоизоляционные изделия из пенополиуретана, устройства плавного пуска электродвигателей, огнестойкое стекло и вычислительная техника.

«Согласно статистике за этот год, на каждую заявку на покупку, размещенную гомельским предприятием, в среднем поступало по 3 предложения на продажу. Поэтому биржевая платформа не просто позволяет закупать импортозамещающие товары, но и создает условия для экономии средств за счет конкуренции поставщиков», – подчеркнул директор Гомельского филиала БУТБ.