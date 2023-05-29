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ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 3,6%


09:28 30.05.2023

Реальные располагаемые денежные доходы населения Могилевской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2023 г. составили 103,6% к уровню I квартала 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 59,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 29%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,5%.
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