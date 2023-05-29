МФК Prizma у станции метро «Партизанская» приобретает завершенный вид. В нем откроют более 100 магазинов, ресторанный дворик с фудкортом, парк развлечений и кинотеатр.

Над торговой частью «вытянулась» офисная башня и медицинский центр, к которой примыкает строящийся паркинг. Компания-девелопер «Сигмаполюс» планирует запустить комплекс в начале 2024 года.

«Призма» находится на пересечении Партизанского проспекта и улицы Долгобродской. Место оживленное – сосредоточие всех видов городского транспорта. В качестве соседей – универмаг «Беларусь» и гостиница «Турист». В противоположной стороне увлеченно возводят большой стадион.

Многофункциональный комплекс станет одним из самых крупных в Заводском и Партизанском районах. Первыми в него должны «хлынуть» жители Серебрянки, Дражни и Степянки. Застройщик также хочет перетянуть к себе тех, кто сейчас «шопится» у кольцевой. Большие надежды и на молодежь: рядом много учебных заведений и общежитий.

Весь комплекс занимает 70 тыс. кв.м, из них только торговых площадей – 22 тыс. Уже известно, что на нулевой ярус придет супермаркеты «Гиппо». Три уровня над ним предназначены для fashion-брендов, ритейлеров спортивных и детских товаров. Двухэтажное «якорное» пространство с отдельным входом и эскалатором приглянулось одной крупной сети – сейчас с ней ведут переговоры.

Последний уровень по традиции отдадут под общепит и развлечения. Фудкорт получит около 2000 «квадратов» и вместит с десяток разнообразных операторов. Пул почти сформирован – ждут только одного. Света будет много: часть столов расставят под стеклянным куполом. А ближе к панорамным окнам примут гостей два ресторана.

В «Призме» заработает и семейный активити парк почти на 3000 кв.м. Причем он будет двухэтажным: на антресоли обустроят закрытые комнаты отдыха, чтобы семьи с детьми могли уединиться и отметить день рождение. Пространство сделают футуристичным – с намеком на кибер-вселенные и ностальгией по трилогии «Назад в будущее». Рядом разместится кинотеатр на три зала.

Комплекс строят по мировым стандартам: большие пространства, минимум колонн и высокие потолки. Между уровнями торгового центра пустят эскалаторы и лифты. Из необычного – арт-витрины, которые станут частью торговой галереи, а не магазинов. Их задействуют для тематических экспозиций и рождественских историй, как в лондонском универмаге Harrods.

Застройщик планирует максимально раскрыть потенциал суперхаба. Основной вход разместится в паре десятков метров от перехода метро и остановки наземного общественного транспорта, а автомобильный трафик пустят вокруг объекта. Если сейчас на Партизанский проспект съезжают в районе моста, то в будущем смогут срезать путь по новой дороге вдоль комплекса. Для посетителей же торговая галерея будет сквозной. Это позволит «Призме» свести вместе потоки пешеходов и автомобилистов.

«Мы видим большой спрос на современные торгово-развлекательные центры в Заводском и Партизанском районах. А нам как раз будет что предложить для шопинга и отдыха. Один только Семейный активити-парк займет почти 3000 «квадратов», что сделает его одним из крупнейших в Минске. И, конечно, большую роль сыграет удачное расположение на пересечении транспортных и пешеходных потоков. Весь этот трафик мы направим к себе, а соседство с универмагом сформирует единый торговый коридор. Интерес среди арендаторов большой, со многими уже заключены договора. Мы полны оптимизма открыться с высокой заполняемостью, – отметили в «Сигмаполюсе».

В МФК Prizma также войдут бизнес-центр на 10 этажей и медицинский центр. Они получат отдельный вход и собственные лифты, а с торгово-развлекательным центром их свяжет кафе с летней террасой. Водителей примет 6-этажный паркинг на 700 машино-мест – единый для покупателей и офисных работников.