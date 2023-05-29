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ЭКОНОМИКА РБ
СУБЪЕКТЫ АГРОЭКОТУРИЗМА С 1 ИЮЛЯ 2023 ГОДА ДОЛЖНЫ БУДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ПРОФДОХОД
17:50 29.05.2023
С 1 июля 2023 года физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, должны будут платить налог на профессиональный доход. Об этом напоминает инспекция МНС по Витебской области.
В ведомстве отмечают, что только при наличии решения местных исполнительных и распорядительных органов указанные физические лица вправе с 1 июля 2023 года в отношении такой деятельности применять сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма вместо налога на профессиональный доход.
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