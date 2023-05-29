С 1 июля 2023 года физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, должны будут платить налог на профессиональный доход. Об этом напоминает инспекция МНС по Витебской области.

В ведомстве отмечают, что только при наличии решения местных исполнительных и распорядительных органов указанные физические лица вправе с 1 июля 2023 года в отношении такой деятельности применять сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма вместо налога на профессиональный доход.