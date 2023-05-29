Выставку и мероприятия деловой программы форума «Здравоохранение Беларуси-2023», которые проходили 23-26 мая в Минске, посетили более 8 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в этом году на форуме более 190 участников из 8 стран представили инновационные решения, фармацевтическую продукцию, высокотехнологичное медицинское оборудование, инструменты и изделия медицинского назначения.

Форум стал идеальной площадкой для презентации инновационной продукции, встречи экспертов, обмена профессиональным мнением, обсуждения актуальных тем в сфере здравоохранения.

В рамках выставки состоялся белорусско-индийский фармацевтический форум, проведено более 30 конференций и специализированных семинаров. В их работе приняли участие более 3500 специалистов. Сайт «Здравоохранение Беларуси», belarusmedica.by посетили более 10500 уникальных пользователей сети интернет. Репортажи и записи трансляций основных событий форума размещены на официальных аккаунтах «Здравоохранение Беларуси-2023» в социальных сетях и мессенджерах. Общее количество просмотров публикаций превысило 12000 и продолжает расти.

Форум ежегодно входит в план проведения съездов, конференций и специализированных выставок Министерства здравоохранения Республики Беларусь и проводится совместно с ЗАО «Техника и коммуникации».