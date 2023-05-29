За последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 3% - с 14,8 до 14,4 тысячи.

Как пишет Realt, среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 14% из них, средний размер скидки варьировался от $440 до $920 (преимущественно в отдельных новостройках Октябрьского района). В то же время в 1% объявлений цены увеличились — от $1000 до $4250. Также было размещено более 1 тысячи новых объявлений с более высокими ценами относительно прошлой недели.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю, с 22 по 29 мая, вырос на 0,8% и составил $1327. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1464, что на 0,1% меньше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в разрезе числа комнат уменьшилось во всех сегментах. Наибольшее уменьшение произошло у 2- и 3-комнатных квартир — минус 4% и 3% соответственно. Количество «однушек» и «четырешек» снизилось на 2% в обоих случаях.

Снижение числа выставленных на продажу квартир за прошедшие семь дней произошло в большинстве районов, существеннее всего в Центральном и Октябрьском — минус 5% и 4% соответственно. В то же время увеличилось предложение квартир только в Ленинском и Первомайском районах — плюс 1,3% в обоих случаях.

За прошедшую неделю наблюдался рост средних цен квадратного метра по всем типам квартир. Наиболее существенный у 4- и 2-комнатных — плюс 1% в обоих случаях.

Среди районов города наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался во Фрунзенском — плюс 2%. А снижение средней цены квадратного метра за прошедшие семь дней произошло только в Первомайском (-0,1%) и Центральном (-0,3%) районах.