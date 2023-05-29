ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ 14% ПРОДАВЦОВ СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ КВАРТИР В МИНСКЕ


17:14 29.05.2023

За последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 3% - с 14,8 до 14,4 тысячи.

Как пишет Realt, среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 14% из них, средний размер скидки варьировался от $440 до $920 (преимущественно в отдельных новостройках Октябрьского района). В то же время в 1% объявлений цены увеличились — от $1000 до $4250. Также было размещено более 1 тысячи новых объявлений с более высокими ценами относительно прошлой недели.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю, с 22 по 29 мая, вырос на 0,8% и составил $1327. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1464, что на 0,1% меньше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в разрезе числа комнат уменьшилось во всех сегментах. Наибольшее уменьшение произошло у 2- и 3-комнатных квартир — минус 4% и 3% соответственно. Количество «однушек» и «четырешек» снизилось на 2% в обоих случаях.

Снижение числа выставленных на продажу квартир за прошедшие семь дней произошло в большинстве районов, существеннее всего в Центральном и Октябрьском — минус 5% и 4% соответственно. В то же время увеличилось предложение квартир только в Ленинском и Первомайском районах — плюс 1,3% в обоих случаях.

За прошедшую неделю наблюдался рост средних цен квадратного метра по всем типам квартир. Наиболее существенный у 4- и 2-комнатных — плюс 1% в обоих случаях.

Среди районов города наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался во Фрунзенском — плюс 2%. А снижение средней цены квадратного метра за прошедшие семь дней произошло только в Первомайском (-0,1%) и Центральном (-0,3%) районах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2023
валюта курс
EUR 3.1327
USD 2.9185
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9152 -0.0033
RUB 3.6585 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1220 3.1280
USD 2.9020 2.9080
RUB 2.7000 3.6740
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0775
EUR/RUB 84.8000 113.9000
USD/RUB 78.8000 105.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте