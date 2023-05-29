В Гомельской области в январе-апреле 2023 года снесли более 50 неэксплуатируемых, аварийных зданий и сооружений. Об этом сообщил 29 мая на аппаратном совещании в облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский.

Сергей Дичковский подчеркнул: вопрос безопасности неэксплуатируемых и аварийных зданий в регионе не потерял актуальности.

"Случаи возгораний и травмирования людей на таких объектах продолжаются", - констатировал он.

Как пример, 9 мая в Светлогорском районе загорелся неэксплуатируемый с 2018 года бывший сеносклад.

"По данным на 1 мая, в области выявлены и взяты на учет 1715 неэксплуатируемых, аварийных зданий. Безопасность обеспечена на 95% от их общего количества, - отметил начальник областного управления МЧС. - Ограничение доступа в такие здания временная мера безопасности. Самый действенный способ - их снос либо вовлечение в хозяйственный оборот".

Как положительный пример он назвал опыт Хойникского района, где снесли 13 аварийных зданий, и Калинковичского - 9 строений.