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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 50 НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ, АВАРИЙНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНЕСЛИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ
16:46 29.05.2023
В Гомельской области в январе-апреле 2023 года снесли более 50 неэксплуатируемых, аварийных зданий и сооружений. Об этом сообщил 29 мая на аппаратном совещании в облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский.
Сергей Дичковский подчеркнул: вопрос безопасности неэксплуатируемых и аварийных зданий в регионе не потерял актуальности.
"Случаи возгораний и травмирования людей на таких объектах продолжаются", - констатировал он.
Как пример, 9 мая в Светлогорском районе загорелся неэксплуатируемый с 2018 года бывший сеносклад.
"По данным на 1 мая, в области выявлены и взяты на учет 1715 неэксплуатируемых, аварийных зданий. Безопасность обеспечена на 95% от их общего количества, - отметил начальник областного управления МЧС. - Ограничение доступа в такие здания временная мера безопасности. Самый действенный способ - их снос либо вовлечение в хозяйственный оборот".
Как положительный пример он назвал опыт Хойникского района, где снесли 13 аварийных зданий, и Калинковичского - 9 строений.
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