Министерство образования Беларуси сообщило о результатах первого централизованного экзамена (ЦЭ) по русскому или белорусскому языку, который прошел 14 мая 2023 г. и в котором приняли участие свыше 53 тыс. одиннадцатиклассников.

Как сообщает пресс-центр Минобразования, 100 баллов по белорусскому языку получили 413 учащихся, по русскому языку – 482. Увеличение количества 100-балльных результатов в сравнении с прошлыми годами можно объяснить, в первую очередь, полной корреляцией тестового материала с учебной программой, исключением заданий 5-го уровня сложности. Вместе с тем необходимо отметить, что около 10% выпускников не смогли подтвердить отметки 9 и 10 баллов, полученные по итогам года.

Результаты экзамена показали, что выпускники школ, гимназий, лицеев довольно успешно справились с заданиями. Результаты 6, 7 и 8 баллов (по десятибалльной шкале) показали порядка 60% участников ЦЭ по государственным языкам, что в целом сопоставимо с результатами итоговой аттестации за последние два года. В среднем учащиеся справились примерно с 70% заданий от их общего количества.

Вместе с тем есть и достаточно низкие результаты. Так, тест по белорусскому языку на 0 баллов выполнили 3 человека, 1, 2 балла (по десятибалльной шкале) получили 63 учащихся по белорусскому языку и 85 – по русскому. Учитывая, что III ступень общего среднего образования в рамках профильного обучения в целом ориентирована на подготовку к поступлению в учреждения высшего образования, следует ответственно подходить к решению о продолжении обучения после IX класса. Обязательное общее среднее образование и специальность учащиеся могут получить, продолжив обучение в профессиональных колледжах.

«В целом анализ результатов первого централизованного экзамена показал, что новая форма итоговой аттестации выпускников школ оправдала себя», - говорится в сообщении.