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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ПОЧТИ НА 100 ТЫС. РУБЛЕЙ
15:39 29.05.2023
Сельскохозяйственную технику общей стоимостью более 96 тысяч рублей пытались незаконно вывезти из Беларуси. Нарушение законодательства выявили гомельские таможенники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль DAF под управлением гражданина Беларуси следовал в Российскую Федерацию. Машина, в которой перевозили ткани и сельскохозяйственную технику с комплектующими, было остановлено на участке дороги М-10 для проверки.
При досмотре установлено, что в машине находятся трактор, косилка, автомобильные шины и другие комплектующие, документы на которые являются недействительными. Дальнейшей проверкой также выявлено, что приобретение и хранение данного товара индивидуальным предпринимателем документально не закреплено, а его реализацию в России намеревались осуществлять без необходимых документов.
По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь (реализация товара без наличия требуемых товаросопроводительных документов). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.
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