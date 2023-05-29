ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНПРОМ БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ СИСТЕМНУЮ РАБОТУ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ


14:33 29.05.2023

Министерство промышленности Беларуси проводит системную работу по модернизации и цифровой трансформации промышленных предприятий страны. Об этом заявил 26 мая 2023 года заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик на белорусско-китайском форуме «Зеленая» цифровизация для расширения возможностей машиностроения» в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, форум в нашей стране прошел одновременно с Форумом «Чжунгуаньцунь-2023» (ZGC) в Пекине и был посвящен инновационному развитию умного производства. Организатором мероприятия выступило Министерство промышленности Беларуси.

Дмитрий Харитончик отметил, что эффективная цифровая трансформация предприятий будет способствовать снижению расходов на всех этапах жизненного цикла производства продукции, повышению производительности и улучшению условий охраны труда, экологичности и безопасности.

По его словам, в непростых санкционных условиях Минпром проводит большую работу по импортозамещению в части промышленных цифровых технологий, а также формированию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с разработчиками и производителями дружественных стран. «Мы уверены, что белорусская промышленность преодолеет текущие сложности, реализует планы цифровой трансформации, станет более эффективной, цифровой и независимой, – сказал заместитель Министра промышленности.

В Беларуси данный форум прошел впервые параллельно с признанным во всем мире пекинским форумом «Чжунгуаньцунь-2023» (ZGC), что, по мнению заместителя министра, будет способствовать интеграции белорусского научно-технологического потенциала в мировое пространство.

«Проведение форума посвящено теме инновационного развития умного производства и будет содействовать интеллектуальному и экологическому развитию машиностроительной отрасли, инициативе «Один пояс, один путь», а также скоординированному развитию инновационной деятельности в машиностроительной отрасли Беларуси и Китая», – подчеркнул Дмитрий Харитончик.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2023
валюта курс
EUR 3.1327
USD 2.9185
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9152 -0.0033
RUB 3.6585 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1220 3.1280
USD 2.9020 2.9080
RUB 2.7000 3.6740
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0775
EUR/RUB 84.8000 113.9000
USD/RUB 78.8000 105.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте