Министерство промышленности Беларуси проводит системную работу по модернизации и цифровой трансформации промышленных предприятий страны. Об этом заявил 26 мая 2023 года заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик на белорусско-китайском форуме «Зеленая» цифровизация для расширения возможностей машиностроения» в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, форум в нашей стране прошел одновременно с Форумом «Чжунгуаньцунь-2023» (ZGC) в Пекине и был посвящен инновационному развитию умного производства. Организатором мероприятия выступило Министерство промышленности Беларуси.

Дмитрий Харитончик отметил, что эффективная цифровая трансформация предприятий будет способствовать снижению расходов на всех этапах жизненного цикла производства продукции, повышению производительности и улучшению условий охраны труда, экологичности и безопасности.

По его словам, в непростых санкционных условиях Минпром проводит большую работу по импортозамещению в части промышленных цифровых технологий, а также формированию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с разработчиками и производителями дружественных стран. «Мы уверены, что белорусская промышленность преодолеет текущие сложности, реализует планы цифровой трансформации, станет более эффективной, цифровой и независимой, – сказал заместитель Министра промышленности.

В Беларуси данный форум прошел впервые параллельно с признанным во всем мире пекинским форумом «Чжунгуаньцунь-2023» (ZGC), что, по мнению заместителя министра, будет способствовать интеграции белорусского научно-технологического потенциала в мировое пространство.

«Проведение форума посвящено теме инновационного развития умного производства и будет содействовать интеллектуальному и экологическому развитию машиностроительной отрасли, инициативе «Один пояс, один путь», а также скоординированному развитию инновационной деятельности в машиностроительной отрасли Беларуси и Китая», – подчеркнул Дмитрий Харитончик.