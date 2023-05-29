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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» ПЛАНИРУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ СВАРОЧНЫЕ РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
13:16 29.05.2023
В СЭЗ «Гомель-Ратон» зарегистрирован новый резидент - общество с ограниченной ответственностью «Амета-Электрод».
Как сообщает сайт СЭЗ, предприятие планирует организовать производство полного цикла сварочных рутиловых электродов для ручной дуговой сварки. Продукция будет соответствовать уровню «лучших европейских аналогов». Предприятие будет располагаться в Светлогорске.
Предусмотрено создание 197 дополнительных рабочих мест.
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