ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» ПЛАНИРУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ СВАРОЧНЫЕ РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

13:16 29.05.2023 В СЭЗ «Гомель-Ратон» зарегистрирован новый резидент - общество с ограниченной ответственностью «Амета-Электрод». Как сообщает сайт СЭЗ, предприятие планирует организовать производство полного цикла сварочных рутиловых электродов для ручной дуговой сварки. Продукция будет соответствовать уровню «лучших европейских аналогов». Предприятие будет располагаться в Светлогорске. Предусмотрено создание 197 дополнительных рабочих мест.