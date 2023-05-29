Во всех регионах Беларуси 1 июня адвокаты будут бесплатно консультировать многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Как сообщается на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов, правовая помощь будет оказываться в первой половине дня в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

С подробной информацией можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегия адвокатов.