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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ АДВОКАТЫ 1 ИЮНЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
13:07 29.05.2023
Во всех регионах Беларуси 1 июня адвокаты будут бесплатно консультировать многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Как сообщается на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов, правовая помощь будет оказываться в первой половине дня в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.
С подробной информацией можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегия адвокатов.
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