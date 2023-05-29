Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси разработал жидкий карбамид, который содержит 19 кг/га азота. При этом на удобрение был получен евразийский патент. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси.

Согласно информации, также совместно с еще одним производством создали удобрения пролонгированного срока действия, но пока не в промышленных масштабах. Здесь ввели в качестве пролонгированной добавки ингибитор отечественной нитрификации, который производится в Витебске. Используют связующие на основе рапсового масла, которые тоже получены в Беларуси.

В НАН Беларуси сообщили про выпуск гранулированных серосодержащих удобрений в Гродно. Для производства таких удобрений гранулируется мелкокристаллический сульфат аммония. Ученые ввели в него бор и получилось удобрение с регулятором роста растений - гидрогумат.