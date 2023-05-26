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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПОГОЛОВЬЕ КОЗ ЗА 2022 ГОД В ВОЗРОСЛО НА 62,6%


11:55 29.05.2023

В Беларуси на 1 января 2023 года насчитывалось 52,1 тыс. коз. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси.

Согласно информации, за 2022 год поголовье коз возросло на 62,6%. При этом в основном они содержатся в хозяйствах населения — 48,8 тыс. голов. В фермерских хозяйствах содержат 0,8 тыс. голов, или 1,5% от общего количества.

В республике функционирует крупное козоводческое предприятие К(Ф)Х «ДАК» Дзержинского района Минской области. Это пока единственное в Беларуси хозяйство, где на промышленной основе получают козье молоко и производят из него сыры и йогурты.

Здесь разводят зааненскую породу, которая считается одной из лучших как для частных подворий, так и для фермерских хозяйств.

У предприятия более 500 дойных коз и столько же ремонтного молодняка. Производится более 200 тонн молока в год. Завершается строительство новой высокотехнологичной фермы на 1,5 тыс. голов.
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