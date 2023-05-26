В Беларуси восстановился рост реальных денежных доходов населения в первом квартале 2023 г. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

«По итогам января-марта 2023 г. реальные денежные доходы населения увеличились на 0,3% г/г, рост восстановился после нахождения показателя в отрицательной зоне на протяжении последних 12 месяцев. В реальном выражении прирост фиксируется по всем категориям доходов, основной вклад в увеличение показателя обеспечен ростом заработной платой и трансфертами населению», - говорится в сообщении.