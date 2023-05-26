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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ОТМЕЧАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОСТА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ БЕЛОРУСОВ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
11:40 29.05.2023
В Беларуси восстановился рост реальных денежных доходов населения в первом квартале 2023 г. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
«По итогам января-марта 2023 г. реальные денежные доходы населения увеличились на 0,3% г/г, рост восстановился после нахождения показателя в отрицательной зоне на протяжении последних 12 месяцев. В реальном выражении прирост фиксируется по всем категориям доходов, основной вклад в увеличение показателя обеспечен ростом заработной платой и трансфертами населению», - говорится в сообщении.
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