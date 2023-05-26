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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДЬ НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ ИЗ БЕЛАРУСИ СОСТАВЛЯЕТ 200 ЛЕГКОВЫХ АВТО – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
10:59 29.05.2023
Очередь на въезд в Польшу из Беларуси составляет 200 легковых авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10.00 наибольшее скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). С пятницы его контрольные службы оформили 30% авто от нормы», - говорится в сообщении.
Кроме того, автомобили въезжали в ЕС неритмично также через литовские пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Привалка (Райгардас) и Бенякони (Шальчининкай).
«На протяжении выходных дней в литовском пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) сопредельная сторона пропускала на свою территорию всего 20% фур от нормы. Задержки в оформлении также фиксировались в пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Шальчининкай (Бенякони) и польском — Кукурыки (Козловичи). По данным маршрутам в ЕС проследовало 52% большегрузов», - утверждает ведомство.
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