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ЭКОНОМИКА РБ


С 1 ИЮЛЯ РЕМЕСЛЕННИКИ В БЕЛАРУСИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ПРОФДОХОД


10:46 29.05.2023

С 1 июля 2023 года физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, должны будут платить налог на профессиональный доход (НПД). Об этом напоминает инспекция МНС по Брестской области.

Поясняется, что для перехода на систему уплаты НПД физическому лицу необходимо установить приложение «Налог на профессиональный доход» и проинформировать через него налоговый орган о применении данной системы налогообложения.

Приложение «Налог на профессиональный доход» размещено на официальном сайте Министерства по налогам и сборам в интернете и доступно для бесплатной установки на смартфон, ноутбук или компьютер, включая планшетный компьютер;

В инспекции обращают внимание, что после 1 июля продолжить осуществление ремесленной деятельности с уплатой сбора смогут только те физические лица, в отношении деятельности которых, местными исполнительными и распорядительными органами будет принято решение об уплате ремесленного сбора.
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