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ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 56,5% ФОРМИРУЮТ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ


10:12 29.05.2023

413,4 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики в январе-апреле 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на их долю приходится 56,5% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 248,1 млн рублей (34%), индивидуальные предприниматели уплатили 48,8 млн рублей (6,7%), физические лица – 20,8 млн рублей (2,8%).

Общие поступления в бюджет области составили 731,1 млн рублей.

На 1 мая 2023 года в Могилевской области числится 634,6 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,3 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 25,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 593,2 тыс. физических лиц.
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