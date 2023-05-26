ЭКОНОМИКА РБ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 56,5% ФОРМИРУЮТ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

10:12 29.05.2023 413,4 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики в январе-апреле 2023 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на их долю приходится 56,5% общих поступлений. От организаций негосударственного сектора поступило 248,1 млн рублей (34%), индивидуальные предприниматели уплатили 48,8 млн рублей (6,7%), физические лица – 20,8 млн рублей (2,8%). Общие поступления в бюджет области составили 731,1 млн рублей. На 1 мая 2023 года в Могилевской области числится 634,6 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,3 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 25,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 593,2 тыс. физических лиц.