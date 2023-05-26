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ЭКОНОМИКА РБ
БНБК ПРОДОЛЖИТ НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ЦЕННЫХ ПОРОД РЫБ
09:33 29.05.2023
БНБК продолжит наращивать объемы производства комбикормов для ценных пород рыб. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси.
Отмечается, что особое внимание планируется уделить аквакультуре и рыболовству, поскольку в прошлом году Беларусь впервые начала экспортировать комбикорма для ценных пород рыб.
Также планируют привлечь не только производственный, но и банковский сектор, поскольку в нынешних условиях именно они являются ключевым инструментом для стимулирования импортозамещения в Союзном государстве по кормовой тематике
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