БНБК продолжит наращивать объемы производства комбикормов для ценных пород рыб. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси.

Отмечается, что особое внимание планируется уделить аквакультуре и рыболовству, поскольку в прошлом году Беларусь впервые начала экспортировать комбикорма для ценных пород рыб.

Также планируют привлечь не только производственный, но и банковский сектор, поскольку в нынешних условиях именно они являются ключевым инструментом для стимулирования импортозамещения в Союзном государстве по кормовой тематике