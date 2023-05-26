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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВКЛЮЧИЛИ В СЕТЬ
09:17 29.05.2023
Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
«27 мая в 21.05 второй энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых испытаний на уровне мощности реакторной установки 50% в рамках программы энергетического пуска. Идет поэтапный набор мощности», - говорится в сообщении.
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